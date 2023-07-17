Имеющий право на льготу 100%

На такую льготу имеют право бывшие работники следующих сфер:

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  • педагогическая;
  • медицинская и фармацевтическая;
  • специалисты по защите растений;
  • рабочие музеев, библиотеки;
  • государственные и коммунальные учреждения культуры, учебные заведения сферы культуры.

Льгота предоставляется только конкретному лицу, поэтому члены семьи им воспользоваться не могут.

Как оформить льготу

Чтобы получить скидку 100% на коммунальные услуги, нужно обратиться в ПФУ одним из способов:

  • лично, через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте, в адрес органа фонда;
  • online – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дия".

Для этого нужно иметь справку или записи в трудовой книжке, которые докажут, что лицо работало по указанным специальностям. Далее информация вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Для пенсионеров, которые находятся в этом реестре, нужно предоставить:

  • заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Как оформить субсидию

Для того чтоб оформить социальную помощь на оплату коммунальных услуг требуется:

  • Прежде всего обратитесь в местный ЦНАП, сельсоветы или воспользуйтесь услугой онлайн в "Дие".
  • Для того чтобы сделать это онлайн, нужно зайти на сайт "Дии", авторизоваться, а затем выбрать опцию "Услуги".
  • После этого следует нажать на функцию "Заявление на субсидию", а затем на "Подать заявление".
  • Укажите свое семейное положение, место жительства и задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
  • Не забудьте отметить, какую именно субсидию вы хотите получить.
  • Впишите свой IBAN счета или укажите национального почтового оператора связи для начисления субсидии.
  • Обязательно укажите данные о доходах и т.п.