Имеющий право на льготу 100%
На такую льготу имеют право бывшие работники следующих сфер:
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- педагогическая;
- медицинская и фармацевтическая;
- специалисты по защите растений;
- рабочие музеев, библиотеки;
- государственные и коммунальные учреждения культуры, учебные заведения сферы культуры.
Льгота предоставляется только конкретному лицу, поэтому члены семьи им воспользоваться не могут.
Как оформить льготу
Чтобы получить скидку 100% на коммунальные услуги, нужно обратиться в ПФУ одним из способов:
- лично, через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- по почте, в адрес органа фонда;
- online – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дия".
Для этого нужно иметь справку или записи в трудовой книжке, которые докажут, что лицо работало по указанным специальностям. Далее информация вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
Для пенсионеров, которые находятся в этом реестре, нужно предоставить:
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Как оформить субсидию
Для того чтоб оформить социальную помощь на оплату коммунальных услуг требуется:
- Прежде всего обратитесь в местный ЦНАП, сельсоветы или воспользуйтесь услугой онлайн в "Дие".
- Для того чтобы сделать это онлайн, нужно зайти на сайт "Дии", авторизоваться, а затем выбрать опцию "Услуги".
- После этого следует нажать на функцию "Заявление на субсидию", а затем на "Подать заявление".
- Укажите свое семейное положение, место жительства и задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
- Не забудьте отметить, какую именно субсидию вы хотите получить.
- Впишите свой IBAN счета или укажите национального почтового оператора связи для начисления субсидии.
- Обязательно укажите данные о доходах и т.п.