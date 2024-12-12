Могут ли повысить тариф на свет в 2025 году

Тарифы на свет для бытовых потребителей повысили 1 июня 2024 года – с 2,64 гривны за киловатт до 4,32 гривны за киловатт. В то же время до конца отопительного сезона изменений по стоимости не предвидится.

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По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко, тариф на электроэнергию не будет пересматриваться до 1 мая 2025 года.

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30 апреля 2025 года. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024 – 2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет,

– говорится в документе.

В то же время в разговоре с 24 Каналом Геннадий Рябцев отметил, что, по его мнению, после окончания отопительного сезона в Украине в 2025 году произойдет повышение тарифа на свет.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Среди требований для дальнейшей интеграции с Европейским союзом и условий по предоставлению кредитов Международным валютным фондом является отмена специальных обязанностей на рынках электрической энергии и природного газа. Это означает, что льготные цены за свет и газ для бытовых потребителей в будущем должны быть повышены до рыночных уровней.

Однако неизвестно, будут ли поднимать в Украине цены одновременно и на газ, и на свет. Дело в том, что если это сделать, то первыми пострадают именно кошельки бытовых потребителей.

Обратите внимание! Как прогнозирует Рябцев, тариф на свет будет поднят в следующем году не до рыночного уровня, но в направлении рыночных цен.

Что покрывает нынешняя цена

После повышения в июне в Министерстве энергетики заявили, что даже нынешняя цена на свет покрывает только себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 киловатта двумя государственными энергокомпаниями – Энергоатомом и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости расходов, без единой копейки любой надбавки,

– заявляет заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Какая рыночная цена на свет По словам Рябцева, рыночная цена не имеет фиксированного показателя, ведь она постоянно меняется. Однако ориентир стоимости составляет где-то 7 гривен. В то же время в Министерстве энергетики называют цену, которая является большей чем 7,5 гривны за киловатт-час

Какова ситуация в энергосистеме Украины

Геннадий Рябцев уверяет, что ограничение электроэнергии для населения будет сохраняться как минимум еще неделю.

Пока не удается обеспечить распределение электрической энергии по всем регионам так, чтобы не было ограничений по всей территории,

– добавляет энергетический эксперт.

Кроме того, сохраняется нехватка мощности генерации из-за проблем, которые сохраняются на атомных электростанциях.

из-за проблем, которые сохраняются на атомных электростанциях. Плохая погода не способствует генерации на солнечных и ветровых станциях.

не способствует генерации на солнечных и ветровых станциях. До сих пор небольшие объемы импорта электроэнергии из-за ограничений.

Как сообщают в DiXi Group, в результате оккупации и атак в течение 2022 – 2023 годов энергосистема Украины потеряла около 21 гигаватта мощностей. А в 2024 году потери от ракетно-дроновой кампании оцениваются в более 9 гигаватт тепловой и гидрогенерации.