Хто має право на пільгу 100%
На таку пільгу мають право колишні працівники наступних сфер:
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- педагогічна;
- медична та фармацевтична;
- спеціалісти із захисту рослин;
- робітники музеїв, бібліотеки;
- державні та комунальні заклади культури, заклади освіти сфери культури.
Пільга надається лише конкретній особі, тому члени сім'ї нею скористатися не можуть.
Як оформити пільгу
Щоб отримати знижку 100% на комунальні послуги потрібно звернутися до ПФУ в один із способів:
- особисто, через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
- поштою, на адресу органу фонду;
- online - через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через портал "Дія".
Для цього потрібно мати довідку або записи у трудовій книжці, які доведуть, що особа працювала за вказаними спеціальностями. Далі інформація вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Для пенсіонерів, які перебувають у цьому реєстрі потрібно надати:
- заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
- документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.
Як оформити субсидію
Для того, щоб оформити соціальну допомогу на сплату комунальних послуг потрібно:
- Насамперед зверніться до місцевого ЦНАПу, сільради чи скористайтеся послугою онлайн у "Дії".
- Для того, щоб зробити це онлайн, потрібно зайти на сайт Дії, авторизуватися, а потім обрати опцію "Послуги".
- Після цього варто натиснути на функцію "Заява на субсидію", а потім на "Подати заяву".
- Вкажіть свій сімейний стан, місце проживання та чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги.
- Не забудьте зазначити яку саме субсидію ви бажаєте отримати.
- Впишіть свій IBAN рахунку, або вкажіть національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії.
- Обов'язково вкажіть дані про доходи тощо.