Хто має право на пільгу 100%

На таку пільгу мають право колишні працівники наступних сфер:

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педагогічна;

медична та фармацевтична;

спеціалісти із захисту рослин;

робітники музеїв, бібліотеки;

державні та комунальні заклади культури, заклади освіти сфери культури.

Пільга надається лише конкретній особі, тому члени сім'ї нею скористатися не можуть.

Зверніть увагу! Її нададуть якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує 3 760 гривень (величина доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу). Пільга надається протягом року з місяця визначення такого права.

Як оформити пільгу

Щоб отримати знижку 100% на комунальні послуги потрібно звернутися до ПФУ в один із способів:

особисто, через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу фонду;

online - через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через портал "Дія".

Для цього потрібно мати довідку або записи у трудовій книжці, які доведуть, що особа працювала за вказаними спеціальностями. Далі інформація вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для пенсіонерів, які перебувають у цьому реєстрі потрібно надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Як оформити субсидію

Для того, щоб оформити соціальну допомогу на сплату комунальних послуг потрібно: