Хто має право на пільгу 100%

На таку пільгу мають право колишні працівники наступних сфер:

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  • педагогічна;
  • медична та фармацевтична;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • робітники музеїв, бібліотеки;
  • державні та комунальні заклади культури, заклади освіти сфери культури.

Пільга надається лише конкретній особі, тому члени сім'ї нею скористатися не можуть.

Як оформити пільгу

Щоб отримати знижку 100% на комунальні послуги потрібно звернутися до ПФУ в один із способів:

  • особисто, через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою, на адресу органу фонду;
  • online - через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через портал "Дія".

Для цього потрібно мати довідку або записи у трудовій книжці, які доведуть, що особа працювала за вказаними спеціальностями. Далі інформація вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для пенсіонерів, які перебувають у цьому реєстрі потрібно надати:

  • заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Як оформити субсидію

Для того, щоб оформити соціальну допомогу на сплату комунальних послуг потрібно:

  • Насамперед зверніться до місцевого ЦНАПу, сільради чи скористайтеся послугою онлайн у "Дії".
  • Для того, щоб зробити це онлайн, потрібно зайти на сайт Дії, авторизуватися, а потім обрати опцію "Послуги".
  • Після цього варто натиснути на функцію "Заява на субсидію", а потім на "Подати заяву".
  • Вкажіть свій сімейний стан, місце проживання та чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги.
  • Не забудьте зазначити яку саме субсидію ви бажаєте отримати.
  • Впишіть свій IBAN рахунку, або вкажіть національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії.
  • Обов'язково вкажіть дані про доходи тощо.