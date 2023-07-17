Чому можуть відрахувати частину пенсії

Інколи пенсіонери вимушені віддати частину своєї пенсії, якщо вони отримали переплату. Так може статися, якщо особа не поділі вчасно дані про своє працевлаштування або реєстрацію як підприємець.

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Нагадаємо! За законом переплату потрібно повернути протягом 10 днів.

Так відбувається через відмінності у нарахування виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів. Тож, якщо людина отримала більше коштів ніж мала, вона може повернути їх добровільно. Проте, у разі відмови ПФУ почне стягувати самостійно суму переплати – не більше ніж 20% з пенсії щомісяця.

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Ті пенсіонери та ВПО, які отримують виплати на картку, будуть проходити обов'язкову ідентифікацію у зв'язку з завершенням карантину COVID-19.

Якщо особа не пройде цю перевірку – її рахунок заблокують, а кошти не видадуть. Тож щоб зробити усе правильно, потрібно:

Перш за все пенсіонери та ВПО будуть змушені звернутися до будь-якого відділення "Ощадбанку" для отримання виплат. Обов'язково при собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Не забудьте основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), яке необхідно пред’явити працівнику "Ощадбанку".

Після цього особи зможуть отримати готівку чи переглянути залишок коштів на рахунку.

Зверніть увагу! Розблокувати рахунок можна лише, якщо пенсіонер пройде перевірку особи знову.