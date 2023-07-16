В "Ощадбанку" повідомили, що ті пенсіонери та ВПО, що отримують кошти через банк, проходитимуть обов'язкову перевірку особи. В банківській установі пов'язують це із закінченням карантину COVID-19.

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Як пройти ідентифікацію та розблокувати рахунки

  • Перш за все пенсіонери та ВПО будуть змушені звернутися до будь-якого відділення "Ощадбанку" для отримання виплат. Обов'язково при собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
  • Варто подбати про те, щоб не забути основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), яке необхідно пред’явити працівнику "Ощадбанку".
  • Після цього особи зможуть отримати готівку чи переглянути залишок коштів на рахунку.

Втім розблокувати рахунки можна у випадку, коли перевірку не пройдено. Це відбудеться у тому випадку, коли ВПО чи пенсіонер пройде ідентифікації знову.

Чому можуть не надати субсидію

Річ у тому, що сукупний дохід сім'ї для надання субсидії розраховується на одну людину, враховуючи суми заробітку усіх членів за попередні 6 місяців. Цьогоріч на одну особу цей дохід має становити 3 760 гривень.

До членів сім'ї пільговика можуть належати такі особи:

  • дружина (чоловік);
  • неповнолітні діти (до 18 років);
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи;
  • непрацездатні батьки;
  • особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з нею.

Для розрахунку сукупного доходу входять також пенсії, зарплати, грошове забезпечення, стипендії, доходи від підприємницької діяльності, допомога з безробіття та інші виплати від Фонду соцстрахування, а також соціальна допомога.