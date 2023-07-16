В "Ощадбанку" повідомили, що ті пенсіонери та ВПО, що отримують кошти через банк, проходитимуть обов'язкову перевірку особи. В банківській установі пов'язують це із закінченням карантину COVID-19.
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Як пройти ідентифікацію та розблокувати рахунки
- Перш за все пенсіонери та ВПО будуть змушені звернутися до будь-якого відділення "Ощадбанку" для отримання виплат. Обов'язково при собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Варто подбати про те, щоб не забути основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), яке необхідно пред’явити працівнику "Ощадбанку".
- Після цього особи зможуть отримати готівку чи переглянути залишок коштів на рахунку.
Втім розблокувати рахунки можна у випадку, коли перевірку не пройдено. Це відбудеться у тому випадку, коли ВПО чи пенсіонер пройде ідентифікації знову.
Чому можуть не надати субсидію
Річ у тому, що сукупний дохід сім'ї для надання субсидії розраховується на одну людину, враховуючи суми заробітку усіх членів за попередні 6 місяців. Цьогоріч на одну особу цей дохід має становити 3 760 гривень.
До членів сім'ї пільговика можуть належати такі особи:
- дружина (чоловік);
- неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з нею.
Для розрахунку сукупного доходу входять також пенсії, зарплати, грошове забезпечення, стипендії, доходи від підприємницької діяльності, допомога з безробіття та інші виплати від Фонду соцстрахування, а також соціальна допомога.