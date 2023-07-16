В "Ощадбанку" повідомили, що ті пенсіонери та ВПО, що отримують кошти через банк, проходитимуть обов'язкову перевірку особи. В банківській установі пов'язують це із закінченням карантину COVID-19.

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Нагадуємо, що якщо перевірку не пройти, то особам кошти не видадуть, а їхні рахунки заблокують.

Як пройти ідентифікацію та розблокувати рахунки

Перш за все пенсіонери та ВПО будуть змушені звернутися до будь-якого відділення "Ощадбанку" для отримання виплат. Обов'язково при собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Варто подбати про те, щоб не забути основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), яке необхідно пред’явити працівнику "Ощадбанку".

Після цього особи зможуть отримати готівку чи переглянути залишок коштів на рахунку.

Втім розблокувати рахунки можна у випадку, коли перевірку не пройдено. Це відбудеться у тому випадку, коли ВПО чи пенсіонер пройде ідентифікації знову.

Чому можуть не надати субсидію

Річ у тому, що сукупний дохід сім'ї для надання субсидії розраховується на одну людину, враховуючи суми заробітку усіх членів за попередні 6 місяців. Цьогоріч на одну особу цей дохід має становити 3 760 гривень.

До членів сім'ї пільговика можуть належати такі особи:

дружина (чоловік);

неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи;

непрацездатні батьки;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з нею.

Для розрахунку сукупного доходу входять також пенсії, зарплати, грошове забезпечення, стипендії, доходи від підприємницької діяльності, допомога з безробіття та інші виплати від Фонду соцстрахування, а також соціальна допомога.