Хто може отримати 10 пенсій одразу
Колишні працівники комунальних та державних установ, зазначених у Переліку закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту та посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених відповідною постановою.
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Які умови для грошової допомоги розміром 10 пенсій:
- якщо призначають пенсію за віком, починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;
- якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, працювали в установах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- ті люди, які мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах;
- якщо вони до цього не отримували жодної іншої пенсії.
При призначенні пенсії за віком зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їхньої роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.
Працівники яких установ мають право на виплати:
- загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні та художні школи;
- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
- дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
- вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
- дошкільні навчальні заклади всіх типів;
- позашкільні навчальні заклади;
- бібліотеки;
- дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення у лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;
- лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства та дитинства, санаторно-курортні заклади, установи інструментальних досліджень випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри;
- аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;
- медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи;
- інтернатні установи для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
- медичні відділи протезних підприємств.
Кому підвищили пенсію у липні
У липні проіндексували виплати для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Загалом це торкнулося 19 419 осіб, а середня сума підвищення складала – 1 021 гривню.
Загалом виплати підвищили наступним чином:
- 16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
- 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
- 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
- 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.