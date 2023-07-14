Чи підвищать пенсію по інвалідності

У березні 2023 року в Україні вже проіндексували ці виплати, тому більше підвищень чекати не варто. Така пенсія залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.

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Нагадаємо! Пенсія по інвалідності призначається за наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

Таким чином виплата за інвалідністю складає:

100% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю І групи;

90% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю ІІ групи;

50% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Важливу роль також відіграє період від дня встановлення інвалідності до віку 60 років. Він зараховується до страхового стажу для обчислення пенсії за віком.

Коли призначається пенсія по інвалідності

Це виплати, які призначаються з дня встановлення інвалідності, але за умови, що особа подала заяву на призначення пенсії не пізніше ніж через три місяці. Якщо зробити це пізніше, то виплати назначать з дня звернення.

Нагадаємо! Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Для І групи вона складає 6 840 гривень.

Мінімальна сума таких пенсій: