Хто отримав найбільше підвищення
З 1 липня для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами, автоматично індексували виплати на 19,7%:
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- держслужбовці;
- працівники органів місцевого самоврядування;
- народні депутати;
- науковці.
Середній розмір доплати становив 1 021 гривню, а проіндексували виплати для 19 419 пенсіонерів. Найбільше отримали колишні народні депутати – 1 450 гривень, а найменше науковці – 422 гривні. Загалом ситуація така:
- 16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
- 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
- 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
- 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.
Як пенсіонери можуть втратити частину стажу
Якщо підприємство знаходиться у простої, стаж людини можуть не зарахувати повністю. Щоб зарахувався повний місяць стажу, необхідно, щоб роботодавець платив працівнику офіційну мінімально зарплату – 6 700 гривень.
Якщо сума заробітної плати під час простою була менша мінімалки, тоді стаж зараховуватиметься пропорційно до неї. Наприклад за половину необхідного мінімуму, людині нарахують пів місяця.