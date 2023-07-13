Хто отримав найбільше підвищення

З 1 липня для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами, автоматично індексували виплати на 19,7%:

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  • держслужбовці;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • народні депутати;
  • науковці.

Середній розмір доплати становив 1 021 гривню, а проіндексували виплати для 19 419 пенсіонерів. Найбільше отримали колишні народні депутати – 1 450 гривень, а найменше науковці – 422 гривні. Загалом ситуація така:

  • 16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
  • 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
  • 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
  • 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.

Як пенсіонери можуть втратити частину стажу

Якщо підприємство знаходиться у простої, стаж людини можуть не зарахувати повністю. Щоб зарахувався повний місяць стажу, необхідно, щоб роботодавець платив працівнику офіційну мінімально зарплату – 6 700 гривень.

Якщо сума заробітної плати під час простою була менша мінімалки, тоді стаж зараховуватиметься пропорційно до неї. Наприклад за половину необхідного мінімуму, людині нарахують пів місяця.