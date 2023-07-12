У кого заберуть надбавку до пенсії
Як повідомляють у Пенсійному фонді та Мінсоцполітики, надбавку до основних пенсійних виплат за проживання на території радіоактивного забруднення скасують. В державних відомствах вважають ці надбавки зайвими.
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Раніше українці, які проживали на забруднених радіоактивно територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, отримували додатково виплати в розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат.
Тепер цих доплат позбавлять тих, хто не працює та проживає на забруднених територіях. Все через те, що пенсіонери з інших областей почали купували землю на таких територіях, а потім подавали заявку на виплату надбавки.
Чи будуть підвищувати пенсію українцям у 2023 році
Як розповів 24 Каналу Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, цьогоріч підвищення пенсії не передбачається. Співрозмовник додав, що прожитковий мінімум для непрацюючих осіб – це і є мінімальна пенсія в Україні. Вона, як була з початку року на рівні майже 2 100 гривень, а отже так і залишатиметься до кінця 2023 року.
Уряд завжди закон про бюджет закладав 4 рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімум у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості у держави немає.
Втім у березні влада провела масштабну індексацію майже усім пенсіонерам. У липні отримати підвищення мали колишні держслужбовці, чорнобильці, науковці та інших пенсіонери, які вийшли на пенсію за спеціальними законами.