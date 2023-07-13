Кто получил наибольшее повышение
С 1 июля для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам, автоматически индексировали выплаты на 19,7%:
Читайте также Прибавки отменили не только из-за нехватки средств: кто из пенсионеров потерял дополнительные выплаты
- госслужащие;
- работники органов местного самоуправления;
- народные депутаты;
- ученые.
Средний размер доплаты составил 1021 гривну, а проиндексировали выплаты для 19419 пенсионеров. Больше всего получили бывшие народные депутаты – 1 450 гривен, а меньше всего ученые – 422 гривны. В общем ситуация такова:
- 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
- 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
- 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
- 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.
Как пенсионеры могут потерять часть стажа
Если предприятие находится в простое, стаж человека могут не засчитать полностью. Чтобы засчитался полный месяц стажа, необходимо, чтобы работодатель платил работнику официальную минимальную зарплату – 6 700 гривен.
Если сумма заработной платы во время простоя была меньше минималки, тогда стаж будет засчитываться пропорционально ей. Например, за половину необходимого минимума, человеку насчитают пол месяца.