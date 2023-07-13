Кто получил наибольшее повышение

С 1 июля для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам, автоматически индексировали выплаты на 19,7%:

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госслужащие;

работники органов местного самоуправления;

народные депутаты;

ученые.

Напомним! Журналисты больше не выходят на пенсию по специальному закону, поэтому индексация их выплат происходит по общим правилам.

Средний размер доплаты составил 1021 гривну, а проиндексировали выплаты для 19419 пенсионеров. Больше всего получили бывшие народные депутаты – 1 450 гривен, а меньше всего ученые – 422 гривны. В общем ситуация такова:

16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;

659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;

1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;

197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.

Как пенсионеры могут потерять часть стажа

Если предприятие находится в простое, стаж человека могут не засчитать полностью. Чтобы засчитался полный месяц стажа, необходимо, чтобы работодатель платил работнику официальную минимальную зарплату – 6 700 гривен.

Обратите внимание! Чтобы засчитать один месяц стажа необходимо, чтобы был уплачен минимальный взнос, исчисляемый от минимальной заработной платы.

Если сумма заработной платы во время простоя была меньше минималки, тогда стаж будет засчитываться пропорционально ей. Например, за половину необходимого минимума, человеку насчитают пол месяца.