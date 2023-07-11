Кому можуть не зарахувати стаж

Дійсно, якщо підприємство знаходиться у простої, існує загроза для стажу людини. Щоб зарахувався повний місяць стажу, необхідно, щоб роботодавець платив працівнику офіційну мінімально зарплату – 6 700 гривень.

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Нагадаємо! Для зарахування одного місяця страхового стажу необхідно, щоб було сплачено мінімальний внесок, який обчислюється від мінімальної заробітної плати.

Якщо сума заробітної плати під час простою була менша мінімалки, тоді стаж зараховуватиметься пропорційно до неї. Наприклад за половину необхідного мінімуму, людині нарахують пів місяця.

Який стаж потрібно мати, щоб вийти на пенсію

Для того, щоб вийти на заслужений відпочинок, потрібно досягти пенсійного віку (60, 63 та 65 років) та мати відповідний страховий стаж – від 30 до 15 років.

Наприклад! Щоб піти на пенсію у 60 років, необхідно мати мінімум 30 років стажу, а щоб вийти у 65 років – мінімум 15 років.

Щороку вимоги до страхового стажу у 65 років збільшуються:

2023 рік — від 15 до 20 років;

2024 рік — від 15 до 21 року;

2025 рік — від 15 до 22 років;

2026 рік — від 15 до 23 років;

2027 рік — від 15 до 24 років;

2028 рік — від 15 до 25 років.

Чи може людина перейти з однієї пенсії на іншу

Якщо пенсіонер має право одразу на кілька пенсій, він отримуватиме одну із них на вибір.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором,

– зазначили у ПФУ.

Тобто, якщо розмір пенсії за втратою годувальника буде більшим ніж за віком, особа може змінити вид виплат. Проте попередньо для уточнення розмірів виплат, все ж варто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ.