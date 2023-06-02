Які вимоги, щоб вийти на пенсію

Щоб вийти на пенсію, людина повинна досягти певного віку – це 60, 63 та 65 років. Також необхідно напрацювати відповідний страховий стаж від 30 до 15 років.

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Зверніть увагу! Тобто, щоб піти на відпочинок у 60 років необхідно мати мінімум 30 років стажу, а щоб вийти у 65 років – мінімум 15 років.

Варто зауважити, що щороку вимоги до страхового стажу у 65 років збільшується:

2023 рік — від 15 до 20 років;

2024 рік — від 15 до 21 року;

2025 рік — від 15 до 22 років;

2026 рік — від 15 до 23 років;

2027 рік — від 15 до 24 років;

2028 рік — від 15 до 25 років.

Що робити, якщо страхового стажу не вистачає

Якщо людина досягла 65 років, але не має відповідного стажу, вона не має права на пенсійні виплати. Тому вона повинна оформити собі соціальну допомогу, яка є меншою заміною пенсії.

Зверніть увагу! Її розмір складається з різниці між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 093 гривень) та середньомісячним загальним доходом родини з розрахунку на одну особу за попередні пів року, проте не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто сума складає – 2 684 гривень.

Щоб оформити соціальну пенсію потрібні такі документи:

паспорт, ідентифікаційний номер;

довідка ПФУ про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан;

для особи, визнаної недієздатною — копія рішення про призначення опікуна.

Соціальну допомогу можуть не надати

Деяким українцям можуть не надати соціальну допомогу, якщо:

середньомісячний сукупний дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 093 гривні);

особа отримує пенсію або соціальну допомогу, працює або веде іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

хтось із членів сім’ї протягом року перед зверненням по допомогу здійснив покупку (або оплатив послуги) на суму понад 50 тисяч гривень;

в особи виявлено додаткові джерела засобів для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (наприклад, здавання в оренду житла; заробіток членів сім’ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби або птиці);

особа або члени її сім’ї мають друге житло – однак за умови, що його загальна площа перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додаткові 10,5 квадратного метра на сім’ю;

особа або члени її сім’ї мають більше одного автомобіля або іншого транспортного засобу.

Проте, якщо у сім'ї є люди з інвалідністю, соціальну допомогу все ж можуть назначити. В такому разі спочатку буде проведено обстеження матеріально-побутових умов, а потім ухвалюватиметься рішення про надання допомоги.