Який потрібен стаж для пенсії

З 1 січня 2023 року вийти на пенсію в 60 років отримали право ті українці, які мають щонайменш 30 років страхового стажу. Ті ж, у кого його нема, зможуть це зробити в 63 роки – однак лише за наявності не менш ніж 20-річного стажу.

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Після досягнення 65 років право на пенсію за віком настає за наявності страхового стажу:

у 2023 році – від 15 до 20 років;

у 2024 році – від 15 до 21 року;

у 2025 році – від 15 до 22 років;

у 2026 році – від 15 до 23 років;

у 2027 році – від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

При цьому з кожним роком стаж для виходу на пенсію у 60 років підвищуватиметься, і до 2028 року складатиме 35 років.

Соціальна допомога замість пенсії

Ті ж українці, які мають менш як 15 років страхового стажу, у віці 65 років зможуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Вона фактично є заміною пенсії, адже на останню такі громадяни права не матимуть.

Розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 093 гривні), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2 684 гривні),

– розповідають експерти.

Крім того, соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців – з урахуванням:

майнових змін;

середньомісячного сукупного доходу.

Які потрібні документи

Для отримання соціальної допомоги потрібно звернутись з відповідною заявою до органу соціального захисту населення. Також треба зібрати пакет документів:

паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні 6 календарних місяців;

для особи, яку визнано недієздатною – копію рішення про призначення опікуна.

В допомозі можуть відмовити

Втім, розраховувати на соціальну допомогу можуть не всі українці, яким не вистачає стажу для отримання пенсії. Так, допомога не призначається, якщо:

середньомісячний сукупний дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 093 гривні);

особа отримує пенсію або соціальну допомогу, працює або веде іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

хтось із членів сім’ї протягом року перед зверненням по допомогу здійснив покупку (або оплатив послуги) на суму понад 50 тисяч гривень;

в особи виявлено додаткові джерела засобів для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (наприклад, здавання в оренду житла; заробіток членів сім’ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби або птиці);

особа або члени її сім’ї мають друге житло – однак за умови, що його загальна площа перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додаткові 10,5 квадратного метра на сім’ю;

особа або члени її сім’ї мають більше одного автомобіля або іншого транспортного засобу.

Втім, є виняток – і соціальна допомога може призначатися навіть всупереч зазначеним обмеженням. Умова – наявність у складі сім’ї людини з інвалідністю. В такому разі спочатку буде проведено обстеження матеріально-побутових умов, а потім ухвалюватиметься рішення про надання допомоги.

Зверніть увагу! Не всі українці отримуватимуть високу пенсію – через відсутність необхідного стажу та низьку офіційну зарплату. Однак майбутню виплату можна збільшити – завдяки добровільним внескам.