Какой нужен стаж для пенсии

С 1 января 2023 года выйти на пенсию в 60 лет получили право те украинцы, которые имеют не менее 30 лет страхового стажа. Те же, у кого его нет, смогут это сделать в 63 года – однако только при наличии не менее 20-летнего стажа.

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После достижения 65 лет право на пенсию по возрасту наступает при наличии страхового стажа:

в 2023 году – от 15 до 20 лет;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

При этом с каждым годом стаж для выхода на пенсию в 60 лет будет повышаться, и к 2028 году составит 35 лет.

Социальная помощь вместо пенсии

Украинцы, имеющие менее 15 лет страхового стажа, в возрасте 65 лет смогут рассчитывать на государственную социальную помощь. Она фактически является заменой пенсии, ведь на последнюю такие граждане права иметь не будут.

Размер такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны),

– рассказывают эксперты.

Кроме того, социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые 6 месяцев – с учетом:

имущественных изменений;

среднемесячного совокупного дохода.

Какие нужны документы

Для получения социальной помощи следует обратиться с соответствующим заявлением в орган социальной защиты населения. Также нужно собрать пакет документов:

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние 6 календарных месяцев;

для лица, признанного недееспособным – копию решения о назначении опекуна.

В помощи могут отказать

Однако рассчитывать на социальную помощь могут не все украинцы, которым не хватает стажа для получения пенсии. Так, помощь не назначается, если:

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 093 гривны);

лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;

кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку (или оплатил услуги) на сумму более 50 тысяч гривен;

у лица обнаружены дополнительные источники средств к существованию, не указанные в декларации о доходах и имуществе (например, сдача в аренду жилья; заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

лицо или члены его семьи имеют второе жилье – однако при условии, что его общая площадь превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительные 10,5 квадратного метра на семью;

лицо или члены его семьи имеют более одного автомобиля или другого транспортного средства.

Впрочем, есть исключение – и социальная помощь может назначаться даже вопреки указанным ограничениям. Условие – наличие в составе семьи человека с инвалидностью. В таком случае сначала будет проведено обследование материально-бытовых условий, а затем будет приниматься решение о предоставлении помощи.

Обратите внимание! Не все украинцы будут получать высокую пенсию – из-за отсутствия необходимого стажа и низкой официальной зарплаты. Однако будущую выплату можно увеличить – благодаря добровольным взносам.