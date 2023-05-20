Как повысить размер назначенной пенсии

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от двух факторов:

продолжительности приобретенного страхового стажа,

размера официальной зарплаты, которую лицо получало в течение трудовой деятельности.

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Однако в случае, если определенный на основе этих параметров размер пенсии не удовлетворяет лицо, оно может начать уплачивать страховые взносы на пенсионное страхование. И таким образом увеличить свою будущую выплату.

При этом в Пенсионном фонде подчеркнули: делать такие взносы могут только украинцы, которые еще не получают пенсию. То есть не пенсионеры.

Обратите внимание! Если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него.

Благодаря добровольным взносам можно увеличить размер будущей пенсии. Для тех, кто официально не работает, добровольно уплачены взносы – это приобретенный страховой стаж и заработная плата для будущей пенсии, для работающих – увеличенная заработная плата,

– подчеркнули в Пенсионном фонде.

Персональная опека над пенсионером

Кроме того, отмечается, украинцы могут увеличить выплату конкретного пенсионера – с помощью благотворительных пожертвований. В таком случае:

70% суммы направляется на выплату пенсии избранному пенсионеру;

30% становится ресурсом для финансирования пенсий других пенсионеров.

Кто может рассчитывать на доплату более чем в 800 гривен

Тем временем пенсионеры, награжденные военными орденами и медалями, имеют право на существенную доплату к пенсии. Так, по закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" размер доплат пенсионерам с военными наградами составляет:

от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

в "денежном" выражении это от 418,6 до 837,2 гривны.

Размер же доплаты будет зависеть от вида и количества наград. Причем это касается как советских наград, так и современных украинских.

Напомним, ряд категорий украинских пенсионеров в 2023 году будет получать доплаты по возрасту. Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 70 лет и старше.