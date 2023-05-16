Как украинцы могут потерять часть своих выплат

При подаче заявления на назначение пенсии, важную роль играет год в какой это было сделано. Пенсию по возрасту назначают на следующий день после его достижения, если человек подал обращение в ПФУ не позднее чем через 3 месяца.

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Важно! Днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом, назначающим пенсию, соответствующего заявления. Если заявление было подано онлайн, то днем обращения считается дата регистрации на сайте вместе с представлением необходимых документов.

Обратиться с таким обращением можно не раньше, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Поэтому людям, которые родились в январе, но преодолели обращение в декабре, назначат выплаты по старой средней заработной плате.

Например, вам в 12 января 2023 года исполнилось 60 лет и вы подали обращение сразу после дня рождения. В таком случае, для вас начислят пенсию учитывая среднюю зарплату 2020 – 2022 годов и выплаты будут больше. Однако, если вы подали обращение еще в декабре 2022 года, ПФУ будет ориентироваться на зарплату 2019 – 2021 годов и соответственно сумма выплат будет меньше.

Поэтому для людей, родившихся в начале года, стоит не спешить с подачей заявления на пенсию в новом году, чтобы получить большие выплаты.

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