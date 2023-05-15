Какие доплаты получат пенсионеры в 2023 году

В последние годы государство несколько раз повышало сумму пенсионных выплат. Особенно это касалось минимальных выплат.

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В этом году украинцы продолжат получать доплаты по возрасту:

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и больше – в размере до 570 гривен;

пенсионеры в возрасте 75 – 80 лет – в размере до 456 гривен;

а пенсионеры в возрасте 70 – 75 лет – в размере до 300 гривен.

Благодаря этим мерам ориентировочно 4 миллиона пенсионеров получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривен,

– сообщают в Верховной Раде по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

С олидарная система пенсий: почему она убыточна

По словам Первого заместителя Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, солидарная система государственного пенсионного страхования в Украине убыточна. Кроме того, она не солидарна де-факто.

Напоминаем, что она базируется на основе солидарности и субсидирования и осуществления выплаты пенсий и предоставления социальных услуг за счет средств Пенсионного фонда.

Все потому, что ряд категорий граждан получают пенсию в соответствии со статусом. Особые подходы к пенсии имеют, в частности, судьи, прокуроры, чернобыльцы, таможенники, ученые, чиновники разных уровней. Следовательно, минимальная и максимальная пенсия могут отличаться кое-где в 10 раз.