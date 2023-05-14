Как происходит перерасчет пенсий

Пенсионерам, которые 1 марта продолжали работать и имели 24 месяца страхового стажа или отработавшим менее 24 месяцев, но от предварительного перерасчета пенсии прошло два года, автоматически дали надбавку к выплатам.

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Также выплаты увеличили для пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, но при этом работающих и имеющих пенсионный возраст.

Напомним! В апреле 2023 года средний размер пенсий в Украине был – 5 238 гривен. По данным ПФУ в стране более 10,5 миллиона пенсионеров.

Размер повышения для каждого индивидуален, он зависит страхового стажа и иногда, заработной платы.

В июне украинцы получат прибавку сразу за три месяца. Так произошло из-за задержки поступления данных в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

Кому еще доплатят в июне