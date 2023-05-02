Кто получит доплату в июне

В июне 1 000 гривен доплатят для украинцев, которые на данный момент получают пенсию 5 842 гривны и вышли на пенсию с 35 годами страхового стажа.

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Перерасчет происходит задним числом, из-за опоздания поступления данных в систему. Для тех, у кого 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета с апреля составит 0,37 вместо 0,35, как было ранее.

Напомним! В апреле состоялось масштабное перечисление пенсий, которое коснулось 10 миллионов украинцев. Они получат от 100 до 1 500 гривен надбавки.

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