Хто отримає доплату в червні
У червні 1 000 гривень доплатять для українців, які на цей момент отримують пенсію 5 842 гривні та вийшли на відпочинок з 35 роками страхового стажу.
До теми Податок з пенсії: у ПФУ розповіли, чи оподатковують виплати
Перерахунок відбувається заднім числом, через запізнення надходження даних у систему. Для тих, хто має 35 років стажу коефіцієнт у формулі розрахунку з квітня становитиме 0,37 замість 0,35, як було раніше.
Чому українці можуть не отримати права на пенсію
- Право на призначення пенсій за віком мають особи, що досягли відповідного віку – 60, 63 чи 65 років. Розмір виплат залежить від набутого страхового стажу.
- Особи, які досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них та осіб з інвалідністю передбачена соціальна допомога.
- Умовами для призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю є вік 65 років та малозабезпеченість.