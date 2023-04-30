Благодійні внески як додаткова пенсія

За допомогою благодійних внесків пенсіонер може отримати більші пенсійні виплати, ніж зазвичай. Пожертви можуть робити як родичі, так і абсолютно чужі люди.

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Але аспект, котрий цікавить, як меценатів, так і пенсіонерів: чи потрібно буде сплачувати податок з таких виплат.

У ПФУ відповіли, що у ПКУ не передбачено включення благодійних пожертв юридичних та фізичних осіб до об'єкта оподаткування. Тобто жодних податків із пенсії не повинні брати ні з пенсіонера, ні з мецената.

Чому пенсіонер отримує лише 70% від благодійного внеску

У Пенсійному фонді також зауважили, попри те, що податок з пенсіонера та мецената не стягується, людина отримає лише 70% від суми. Інші 30% забере собі ПФУ та розподілить гроші між пенсіонерами, які отримують мінімальні виплати.

Але перед внесенням грошей меценат має зареєструватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Зробити це можна за допомогою електронного підпису, Дія. Підпис або Bank ID.

Нагадаємо! Мінімальна пенсія в Україні прив'язана до прожиткового мінімуму. У 2023 році – це 2 093 гривень. Однак у березні українцям проіндексували виплати на 19,7%, тож наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2 505,32 гривні.