Благодійні внески як додаткова пенсія
За допомогою благодійних внесків пенсіонер може отримати більші пенсійні виплати, ніж зазвичай. Пожертви можуть робити як родичі, так і абсолютно чужі люди.
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Але аспект, котрий цікавить, як меценатів, так і пенсіонерів: чи потрібно буде сплачувати податок з таких виплат.
Чому пенсіонер отримує лише 70% від благодійного внеску
У Пенсійному фонді також зауважили, попри те, що податок з пенсіонера та мецената не стягується, людина отримає лише 70% від суми. Інші 30% забере собі ПФУ та розподілить гроші між пенсіонерами, які отримують мінімальні виплати.
Але перед внесенням грошей меценат має зареєструватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Зробити це можна за допомогою електронного підпису, Дія. Підпис або Bank ID.