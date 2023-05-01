Хто може лишитися без пенсії
Право на призначення пенсій за віком мають особи, що досягли відповідного віку – 60, 63 чи 65 років. Розмір виплат залежить від набутого страхового стажу.
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Право на призначення пенсій за віком у 2023 році мають:
- після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 30 років;
- після досягнення віку 63 років за наявності страхового стажу від 20 до 30 років;
- після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 20 років.
Особи, які досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них та осіб з інвалідністю передбачена соціальна допомога.
Яка сума соціальної допомоги
Умовами для призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю є наявність віку 65 років та малозабезпеченість.
Отже, особам, які досягли пенсійного віку, але не мають відповідного стажу, передбачена допомога у розмірі 30% від прожиткового мінімуму – 2 093 гривень.
Як купити стаж, якого не вистачає
- Якщо вам не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, ви можете його купити, сплативши внески для ПФУ.
- Для цього потрібно: зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ, вибрати опцію "Договір на добровільну участь", заповнити форму та сплатити добровільний внесок.
- Для того, щоб купити страховий стаж за один місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою за розмір мінімального страхового внеску – 1 474 гривень.