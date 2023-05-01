Хто може лишитися без пенсії

Право на призначення пенсій за віком мають особи, що досягли відповідного віку – 60, 63 чи 65 років. Розмір виплат залежить від набутого страхового стажу.

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Нагадаємо! Умови виходу на пенсію залежно від тривалості страхового стажу визначаються Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Право на призначення пенсій за віком у 2023 році мають:

після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 30 років ;

; після досягнення віку 63 років за наявності страхового стажу від 20 до 30 років ;

; після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 20 років.

Особи, які досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них та осіб з інвалідністю передбачена соціальна допомога.

Яка сума соціальної допомоги

Умовами для призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю є наявність віку 65 років та малозабезпеченість.

Нагадаємо! Цей процес регулює Закон "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Отже, особам, які досягли пенсійного віку, але не мають відповідного стажу, передбачена допомога у розмірі 30% від прожиткового мінімуму – 2 093 гривень.

1 березня Пенсійний фонд України проіндексував пенсії за віком для 10 мільйонів українців. Вони отримали від 100 до 1 500 гривень надбавки.

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