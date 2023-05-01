Тарифи у травні
Електроенергія
У травні тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін. Тож українці й надалі сплачуватимуть 1,44 та 1,68 гривні за кіловат-годин в залежності від обсягу спожитих кіловатів.
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Однак зауважимо, що тариф може зрости влітку, адже НКРЕКП планували переглянути вартість кіловат-годин ще у травні. Голова відомства Костянтин Ущаповський зазначав, що підвищення тарифів на електроенергію пов’язане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.
Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 гривень та 2,80 гривень за кіловат-годин. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту.
Водопостачання
Тарифи з водопостачання та водовідведення у травні залишаться також без змін. Спочатку НКРЕКП повідомила, що планує підвищення у два етапи: у квітні та червні, однак квітневе підвищення так і не відбулось.
У НКРЕКП зазначили, що встановлення нових тарифів відповідальний та складний процес, який потребує врахування низки чинників. Також додамо, що вартість кубометра води різниться в залежності від регіону та оператора постачання. Ціни залежать також від:
- джерел водопостачання;
- віддаленості джерела від споживачів;
- якості води у джерелі водопостачання;
- застосованої технології очищення;
- обсягу реалізації послуг;
- стану основних фондів;
- розгалуженості комунікацій та багатьох інших факторів.
Субсидії платитимуть не всім
У квітні закінчився опалювальний сезон під час якого в середньому українці отримували 1 600 гривень. Однак тепер виплата буде меншою. Також тих, хто має борги за комунальні платежі можуть позбавити субсидії. Це стосується тих хто :
- може витрачати на комунальні платежі без урахування опалення близько 20% свого доходу;
- має прострочену заборгованість більш як три місяці, термін позовної давності якої не минув;
- заборгував за комунальні послуги від 680 гривень;
- здійснив покупку на суму від 50 тисяч гривень.
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Пенсійні виплати
У квітні працюючим пенсіонерам перерахували пенсійні виплати, однак їх українці отримають лише у червні. Виплати надійдуть разом за декілька місяців. Квітневий перерахунок пенсійних виплат стосувався:
- працюючих пенсіонерів, які мають не менше 35 років стажу та виплату щонайменше 7 000 гривень;
- працюючі пенсіонери станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу;
- тих, у кого з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки.
Соціальні виплати
Щорічна допомога до 5 травня
Ветерани війни та жертви нацистських переслідувань щорічно отримували грошову допомогу до 5 травня. Проте цьогоріч нардепи підтримали закон №7295, який переніс дату виплат на 24 серпня.
Згідно з даними Мінсоцполітики, у 2023 році населення в рамках вище згаданої допомоги може розраховувати на такі виплати:
- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів та інших місць примусового тримання визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 4 421 гривня; II групи ‒ 3 906 гривень; III групи ‒ 3 391 гривня;
- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 491 гривня;
- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 421 гривня;
- членам сімей загиблих померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, а також членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України – 966 гривень;
- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 гривень.
Виплати для ВПО
Населення яке виїхало з зони можливих бойових дій, активних бойових дій та тимчасово окупованих територій Росією, можуть у травні розраховувати на соціальні виплати від держави як ВПО. З детальним переліком таких територій можна ознайомитись, натиснувши тут.
Внутрішньо переміщеним особам можуть розраховувати на 2 тисячі гривень на особу та по 3 тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю.
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Нові форми заяв для реєстрації в ЄДР
З 1 травня для реєстрації в ЄДР потрібно буде подавати нові форми заяв, оскільки набирає чинності наказ Мін'юсту, що змінює процедури держреєстрації юросіб та ФОПі. Зокрема зміняться форми заяв для реєстрації в ЄДР. У відомстві зазначили, що мета змін – удосконалення процедури держреєстрації юросіб та ФОПів.
Тож подання заяв відповідно до оновлених форм в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника ПДВ та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час державної реєстрації змін до відомостей про ЮО/ФОП, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом заповнення відповідних сторінок заяв, буде здійснюватися з дня розміщення відповідного оголошення на сайті Мін'юсту.
Коли закінчиться навчання в школах
Зазвичай навчальний рік для школярів закінчується наприкінці травня, однак через повномасштабну війну навчальний процес зазнав змін. Зокрема, на нього вплинули перебої з електроенергією та опаленням.
Згідно з законом навчальний рік повинен тривати не менше, ніж 175 навчальних днів. Тож навчальний рік 2022-2023 закінчиться 30 червня 2023 року.
Це стосується абітурієнтів (випускників 11 класів). Для них навчальний рік спливає саме 30 червня. Для інших класів він закінчується наприкінці весни, у травні. Тобто вони проходять 155 днів навчання,
– йдеться в постанові Кабміну.
Погода в травні
У травні погода на території України буде в межах норми, повідомили в Українському гідромедцентрі. Середня місячна температура прогнозовано буде в межах 14 – 18 градусів за Цельсієм тепла, в горах 10 – 13 градусів за Цельсієм.
Що стосується місячної кількості опадів, то вона теж буде в межах норми: 35 – 72 міліметрів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті випаде 132 – 170 міліметрів опадів, що дещо більше за норму.