Відповідну постанову розробило Мінреінтеграції. Тепер переселенці, котрим довелося покинути свої оселі як у зонах ведення активних бойових дій або тих, які наразі перебувають під окупацією, не повинні будуть переживати через борги за комуналку. Зауважимо, що мовиться про нарахування після 24 лютого 2022 року.

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Що потрібно для цього зробити

Себто мовиться про те, що їх не мають права примушувати платити за комунальні послуги в їхніх помешканнях, розташованих або у зонах ведення активних бойових дій, або під окупацією.

Щоб дізнатися, чи підпадаєте ви під цю категорію, необхідно заглянути до переліку Мінреінтеграції. У ньому розписані населені пункти, які підлягають під заборону стягнення коштів за комуналку.

Не стягуватимуть гроші з тих, хто вимушено покинув власну оселю та евакуювався до безпечніших регіонів.

Для того, щоб кошти не стягували, потрібно буде надати документи, які підтверджують вашу відсутність. Їх від мешканців повинні отримати постачальники комунальних послуг або управителі багатоквартирного будинку. Це може бути:

довідка внутрішньо переміщеної особи;

документ про тимчасовий прихисток за кордоном;

документ з роботи, щодо лікування, навчання або проходження військової служби.

Переселенці можуть отримати допомогу від ООН

Раніше ми розповідали про нову програму ООН. Згідно з нею, українські сім'ї переселенців, котрі складаються з трьох осіб, можуть розраховувати на фінансову допомогу. Її загальний розмір становитиме майже 20 тисяч гривень, а виплачуватимуть цю суму впродовж трьох місяців.

Стартувала програма для переселенців з 18 квітня. Кожного місяця сім'ї отримуватимуть по 6 600 гривень, що в сумі складатиме 19 800 гривень. Але слід розуміти, що на ці гроші можуть розраховувати далеко не всі. Мовиться про: