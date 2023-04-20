Допомогу отримають не усі

З 18 квітня в Україні стартувала нова програма від ООН для українських переселенців. Вона передбачає фінансову допомогу сім'ї на суму 20 тисяч гривень.

Читайте також Повернення ПДВ до 20%: чи подорожчає бензин та дизель

Відповідно до програми, кожен член сім'ї протягом 3 місяців отримуватиме по 6 600 гривень (у загальному виходить 19 800 гривень).

Втім такі кошти можуть отримати лише ті громадяни, що отримали статус переселенця.

Також сім'ї, що перебувають у Харківській, Сумській, Одеській, запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Ті, хто постраждав від військової агресії Росії.

Ті, хто повернувся додому після вимушеного виїзду.

Запам'ятайте, пріоритетом на отримання допомоги стануть сім'ї, які не отримували допомоги раніше, їхній офіційний дохід складає до 5 400 гривень на людину, має одного з батьків, у складі є людина з особливими потребами чи прийомні сім'ї.

Як оформити допомогу

Для оформлення потрібно пройти співбесіду з партнером УВКБ ООН "Право на Захист" у центрах збирання даних. Адреси можна знайти тут.

При заповненні форм у вас не повинні запитувати персональні дані банківської картки (термін дії, CVV).

Цікаво Підняття тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП