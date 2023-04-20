Як вплине ПДВ у 20% на ціну пального

СЕО мережі заправок VST Дмитро Веремiєв у коментарі 24 Каналу зауважив, що на ринок повернення ПДВ на рівень 20% не матиме жодного впливу. Оскільки ПДВ — це бюджетні платежі, відповідно, якщо бізнес платить їх на митниці під час ввезення, то сплачує менше податку від продажів.

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Проте внаслідок цього може з'явитися більше фальсифікованого палива, з якого не сплачуватимуться податки, оскільки стане вигідніше його продавати, вважає він.

Дмитро Веремiєв зауважує, що значення має акциз, він збільшується на дизель і бензин, газ залишається незмінним.

Дмитро Веремiєв СЕО мережі заправок VST У дизелі це приблизно 1,5 гривні за літр, на бензин вартість більша — приблизно 4 гривні літр. Але якщо ціна на світовому ринку до липня впаде, то це збільшення ніхто не відчує: акциз більший, а ціна товару знизилася, отже, все залишиться як є.

Нагадаємо! На початку повномасштабної війни, 18 березня, уряд скасував акциз на пальне та знизив розмір ПДВ з 20% до 7%. З липня уряд планує повернути розмір ПДВ на довоєнний рівень.

Яка зараз ситуація на ринку пального

Веремiєв також додає, що наразі ситуація на ринку пального стабілізувалась. Логістика вже вибудувана: в основному доставка палива здійснюється автотранспортом із портів Румунії та Молдови.

На жаль, з 2023 року Укрзалізниця підвищила тарифи на перевезення, тому залізничний транспорт ми наразі не використовуємо, хоча це могло б суттєво полегшити постачання,

– пояснює він.

Скільки коштує пальне сьогодні

Останнім часом дизель помітно подешевшав й ціна наразі навіть нижча за бензин А-95. Станом на 20 квітня середня ціна пального виглядає наступним чином: