Как повлияет НДС в 20% на цену топлива

СЕО сети заправок VST Дмитрий Веремиев в комментарии 24 Каналу отметил, что на рынок возврата НДС на уровень 20% не будет иметь никакого влияния. Поскольку НДС — это бюджетные платежи, соответственно, если бизнес платит их на таможне при ввозе, то платит меньше налога от продаж.

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Однако в результате может появиться больше фальсифицированного топлива, с которого не будут уплачиваться налоги, поскольку станет выгоднее его продавать, считает он.

Дмитрий Веремиев отмечает, что значение имеет акциз, он увеличивается на дизель и бензин, газ остается неизменным.

Дмитрий Веремиев СЕО сети заправок VST В дизеле это примерно 1,5 гривны за литр, на бензин стоимость больше – примерно 4 гривны литр. Но если цена на мировом рынке к июлю упадет, то это увеличение никто не почувствует: акциз больше, а цена товара снизилась, следовательно, все останется как есть.

Напомним! В начале полномасштабной войны, 18 марта, правительство отменило акциз на горючее и снизило размер НДС с 20% до 7%. С июля правительство планирует вернуть размер НДС на довоенный уровень.

Какая сейчас ситуация на рынке горючего

Веремиев также добавляет, что ситуация на рынке горючего стабилизировалась. Логистика уже построена: в основном доставка топлива осуществляется автотранспортом из портов Румынии и Молдовы.

К сожалению, с 2023 года Укрзализныця повысила тарифы на перевозку, поэтому железнодорожный транспорт мы пока не используем, хотя это могло бы существенно облегчить поставки,

– объясняет он.

Сколько стоит горючее сегодня

В последнее время дизель заметно подешевел и цена даже ниже бензина А-95. По состоянию на 20 апреля средняя цена горючего выглядит следующим образом: