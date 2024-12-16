Хто має право на соціальну пенсію

Ті, хто не має достатнього стажу для пенсії за віком або взагалі не працював, можуть розраховувати лише на соціальну допомогу від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Соціальна пенсія в Україні надається за певними умовами, залежно від віку та страхового стажу. Для людей, які не мають достатнього стажу, соціальна пенсія доступна лише після досягнення 65 років.

Зауважте! Розмір такої пенсії відповідає мінімальному прожитковому мінімуму, який на 2024 рік становить 2 361 гривню.

Для тих, хто має певну кількість років стажу, пенсія за віком може бути оформлена:

у 60 років – за наявності 31 року стажу;

у 63 роки – при 21 році стажу;

у 65 років – за наявності 15 років стажу.

Якщо людина не працювала або не має достатнього страхового стажу, їй доступна лише соціальна пенсія після досягнення 65 років.

Як оформити соціальну пенсію

Для оформлення соціальної пенсії необхідно звернутися до місцевих органів соціального захисту, подавши такі документи:

паспорт;

довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду;

декларацію про доходи всіх членів сім'ї, а також додаткові довідки про доходи.

Чому в соцвиплаті можуть відмовити

Соціальну пенсію можуть не призначити, якщо є певні джерела доходу або майнові обмеження. Основні причини відмови включають:

наявність доходу – заявник працює, отримує іншу пенсію, здає нерухомість в оренду або має інші джерела доходу;

дорогі покупки – якщо за останні шість місяців було придбано товар або послугу на суму понад 50 000 гривень;

майно у власності – якщо у заявника чи членів його сім'ї є більше ніж одна квартира або автомобіль;

перевищення доходу – середньомісячний дохід сім'ї за останні пів року перевищує прожитковий мінімум (у 2024 році він становить 2 361 гривню).

Ці вимоги допомагають гарантувати соціальну підтримку тим, хто не має достатнього страхового стажу, але потребує мінімальних фінансових коштів.