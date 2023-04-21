Соответствующее постановление разработало Минреинтеграции. Теперь переселенцы, которым пришлось покинуть свои дома как в зонах ведения активных боевых действий или находящихся под оккупацией, не должны будут переживать из-за долгов за коммуналку. Заметим, что речь идет о начисление после 24 февраля 2022 года.

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Что нужно для этого сделать

То есть говорится о том, что их не имеют права заставлять платить за коммунальные услуги в их домах, расположенных либо в зонах ведения активных боевых действий, либо под оккупацией.

Чтобы узнать, подпадаете ли вы под эту категорию, необходимо заглянуть в перечень Минреинтеграции. В нем расписаны населенные пункты, подлежащие под запрет взыскания средств за коммуналку.

Не будут взимать деньги с тех, кто вынужденно покинул свой дом и эвакуировался в более безопасные регионы.

Для того чтобы средства не взимали, нужно будет предоставить документы, которые подтверждают ваше отсутствие. Их от жильцов должны получить поставщики коммунальных услуг или управляющие многоквартирного дома. Это может быть:

справка внутренне перемещенного лица;

документ о временном убежище за границей;

документ по работе, по лечению, обучению или прохождению военной службы.

Переселенцы могут получить помощь от ООН

Раньше мы рассказывали о новой программе ООН. Согласно ей, украинские семьи переселенцев, состоящие из трех человек, могут рассчитывать на финансовую помощь. Ее общий размер составит почти 20 тысяч гривен, а будут выплачивать эту сумму в течение трех месяцев.

Стартовала программа для переселенцев с 18 апреля. Каждый месяц семьи будут получать по 6 600 гривен, что в сумме будет составлять 19 800 гривен. Но следует понимать, что на эти деньги могут рассчитывать далеко не все. Речь идет о: