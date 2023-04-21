Как отметил мэр Львова Андрей Садовый, параллельно с открытием центра проходила большая медицинская конференция, все руководители департаментов здравоохранения приехали и увидели своими глазами, как работает экосистема. Об этом он сказал 24 Каналу.

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Украинцы – нация unbrocken

Центр несокрушимости выстраивается на базе медицинского объединения общей площадью 180 тысяч квадратных метров, где привлечены 4 тысячи сотрудников.

Здесь и операции, и производство протезов, и протезирование, и реабилитация (физическая, социальная, психологическая), и строительство жилья, поиск работы – мы применяем все методы,

– отметил мэр.

Также нам помогают города-партнеры, у многих из них действительно уникальные примеры. "Мы приглашаем лучших хирургов, лучших реабилитологов. Все это видят мэры и перенимают этот опыт", – добавил Садовый.

В наше время очень важно, говорит он, чтобы каждый город имел определенное лидерство. Львов взял на себя функцию быть этаким кластерным городом в области реабилитации.

Есть частные заведения, есть государственные, а мы выстраиваем наш мощный коммунальный. Все украинцы сегодня несокрушимы – unbrocken. Мы должны помочь каждому,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Он убежден, что важнейшей задачей является опека над всеми нашими военными. Тысячи львовян сегодня на передовой, очень много раненых. С начала войны центр "Несокрушимые" принял 13 тысяч раненых. Так, ежегодно центр может оказывать помощь 10 тысячам человек.

До конца года планируется открытие новых площадей. Это работа, которую нужно производить системно. Сегодня 90% находящихся на реабилитации людей граждане из разных городов и поселков нашей страны. Но такие центры должны быть в каждой общине.

Необходимо включаться всем. Наша миссия – быть полезными, помогать людям, показывать твердость и вдохновлять те общины, которые хотят перенять хороший опыт.

– сказал Садовый.

Кроме того, очень много украинцев нашли во Львове второй дом – более 150 тысяч внутренних переселенцев. Хотя в начале вторжения в город приехало 2 миллиона украинцев. Просто каждая семья приняла людей, которые в этом нуждались. Садовый уверяет, что львовяне сделают это в любой момент.

"Мы одна семья, мы одно государство. Сегодня наша обязанность – быть вместе. Выдавим россиян и перестроим государство, но перестраивать надо уже, и начинать должен каждый с себя. Отбрасываем равнодушие, идем вперед и помогаем друг другу", – подытожил. Андрей Садовый.

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