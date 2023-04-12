Он добровольно ушел на фронт, чтобы защищать страну от российских солдат. У мужчины осталась жена и двое детей.

Что известно об украинском защитнике

Александр Бондарук родился в 1987 году в селе Зимние Воды Львовской области. До войны он работал машинистом железной дороги, ухаживал за своей мамой, однако уже весной 2022 решил присоединиться к рядам ВСУ. На этот поступок повлияло ранение его брата весной 2022 года на одном из участков фронта.

Несмотря на непростое состояние здоровья, мужчина все равно возвращался в строй к собратьям, однако одна из боевых задач стала для героя роковой. В начале апреля боец погиб в боях за Бахмут. Зимноводовский сельский совет с грустью сообщил о невосполнимой потере для общины.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Бондарука. Склоняем голову перед подвигом нашего защитника. Вечная память Герою!

– сообщили в сельсовете.

Александр Бондарук присоединился к рядам ВСУ добровольно / фото Зимноводовский сельский совет

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

Тяжелые потери Украины