Він добровільно пішов на фронт, щоб захищати країну від російських солдатів. У чоловіка лишилися дружина та двоє дітей.

Що відомо про українського захисника

Олександр Бондарук народився у 1987 році в селі Зимні Води Львівської області. До війни він працював машиністом залізниці, доглядав за своєю мамою, проте вже навесні 2022 року вирішив долучитися до лав ЗСУ. На цей вчинок вплинуло поранення його брата навесні 2022 року на одній з ділянок фронту.

Попри непростий стан здоров'я, чоловік все одно повертався у стрій до побратимів, однак одне з бойових завдань стало для героя фатальним. На початку квітня боєць загинув у боях за Бахмут. Зимноводівська сільська рада з сумом повідомила про непоправну втрату для громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра Бондарука. Схиляємо голову перед подвигом нашого захисника. Вічна пам'ять Герою!

– повідомили у сільраді.

Олександр Бондарук приєднався до лав ЗСУ добровільно / фото Зимноводівська сільська рада

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.

Тяжкі втрати України