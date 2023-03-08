У Криворізькій районній державній адміністрації зазначили, що він загинув, виявивши стійкість та мужність. Герой родом з селища Широке Дніпропетровської області.

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Що відомо про загибель Героя

Ярослав Новіков народився 30 квітня 1988 року. Тобто цього року українському захиснику мало виповнитись 35 років.

Ярослав, як справжній чоловік та мужній воїн, з честю виконував свій громадянський обов'язок, разом з побратимами продовжуючи гнати ворога з України. Увесь Криворізький район поділяє горе рідних та близьких,

– розповіли в адміністрації.

Там додали, що Новіков був мужнім воїном та до останнього подиху робив усе можливе, що вигнати російських окупантів з рідної землі. Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко висловив щирі співчуття близьким та рідним полеглого захисника.

"Це несправедлива та непоправна втрата для батьківських сердець, для кожного, хто знав та поважав молодого Героя, поділяючи горе нашої спільноти. Ця жорстока війна позбавила юнака можливості втілити свої мрії, пройти довгим життєвим шляхом, сповненим радості й успіхів, можливості побачити Україну вільною, позбавила життя… Але Герої не вмирають", – сказав Ситниченко.



У боях за Україну загинув 34-річний Ярослав Новіков / Фото адміністрації

Він зауважив, що його подвиг назавжди вписаний в історію нашої Перемоги.

Нехай світла пам'ять про полеглого Героя назавжди залишиться в наших серцях,

– заявив Ситниченко.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, близьким та побратимам Ярослава Новікова. Вічна пам'ять Герою!

Під Бахмутом загинув легендарний Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло

У боях під Бахмутом загинув легендарний український військовий Дмитро Коцюбайло. 27-річний командир був першим добровольцем, який за життя отримав орден "Золота Зірка" – найвищу державну нагороду, яку отримують Герої України.

Про смерть Героя повідомив Володимир Зеленський. Президент України відзначив, що Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у боях під Бахмутом.

Згодом побратими розповіли, що був обстріл, багато вибухів. Після цього почали шукати медика.

Це сталось у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: Медика! медика! Да Вінчі! Ми до останнього вірили. Ми до останнього молились. Ти був самим сміливим, самим відчайдушним із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним,

– написав військовий фотограф Костянтин Ліберов.

Прощання з Героєм відбудеться 9 березня у рідному для воїна селі Бовшів у Будинку культури, а після – в Церкві. Похоронять загиблого бійця 10 березня у Києві.