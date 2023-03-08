Прощання з Дмитром Коцюбайло відбудеться у рідному для воїна села Бовшів у Будинку культури, а після в Церкві. Натомість поховання загиблого бійця відбудеться 10 березня у Києві. Про це повідомив його брат Вадим Коцюбайло.
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Загинув Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі": що відомо
У вівторок, 7 березня, президент Володимир Зеленський повідомив про смерть героя "Да Вінчі", який загинув у бою під Бахмутом. Зеленський наголосив, що Коцюбайло був одним з наймолодших Героїв України.
Коцюбайло став першим добровольцем, який отримав звання Героя України. Він почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році у віці 18 років.
Побратими розповіли, що "Да Вінчі" загинув під час бойового завдання зі зброєю у руках, першим йшовши у бій. Військовий фотограф Костянтин Ліберов повідомив про обставини загибелі Коцюбайла.
За його словами, за два дні до трагедії він в'їхав на танку у ворожу посадку і повів своїх побратимів на штурм. Воїн загинув після серії вибухів.
Коцюбайло був командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі". Його побратими вже мстять окупантам, накриваючи їх щільним вогнем.
Коцюбайло народився у 1995 році в Івано-Франківській області. Дмитро був активним учасником Революції гідності. Торік влітку 27-річний Да Вінчі став військовослужбовцем Збройних Сил України, отримавши первинне звання – молодший лейтенант.
Наприкінці 2022 року він дав інтерв'ю виданню "Новинарня", в якому сказав, що війна в Україні повинна закінчитися у 2023 році.