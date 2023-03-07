Про смерть героя повідомив президент Володимир Зеленський, інформує 24 канал. Він наголосив, що "Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом.

Зверніть увагу Окупанти зухвало та жорстоко розстріляли українського полоненого: усе, що відомо про трагедію

Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що Коцюбайло – один з наймолодших Героїв України.

"Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", – додав український лідер.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять.

До останньої миті "Да Вінчі" боронив Україну

Коцюбайло почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році. Тоді йому було лише 18 років. Герой кинув навчання та з Майдану пішов на фронт.

Тоді "Да Вінчі" обороняв Україну у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". На фронті Коцюбайло провів роки. Одного разу герой не був у тилу 10 місяців. Зізнався, що коли виїхав з фронту, навіть не розумів, як на заправці купити каву.

У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення – танковим снарядом. Вже після 3 місяців реабілітації Коцюбайло повернувся на фронт. Згодом став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору".

У 2021 році Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України.



Зеленський та Коцюбайло у Раді / Офіс Президента

Тоді герой написав у фейсбуці, що цього дня нагородили усіх добровольців. Кожного, хто у 2014 почав захищати Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну герой продовжив обороняти Україну. Зокрема, на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії. Згодом "Да Вінчі" захищав Бахмут. Герой розповідав, як разом з побратимами розбили групу вагнерівців.



"Да Вінчі" з побратимами у Балаклії / "Новинарня"

Що "Да Вінчі" говорив про перемогу

Коцюбайло прогнозував, що зима та літо 2023 року будуть важкими. Водночас Україна має великі шанси звільнити від російських окупантів Крим. А після перемоги потрібна буде якісна робота всередині країни.

"Да Вінчі" вважав, що логічне завершення усього буде тільки тоді, коли Росія розвалиться.