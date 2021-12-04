Командир 1-ї штурмової роти "Правого сектора" Дмитро Коцюбайло (позивний – Да Вінчі), який днями отримав звання Героя України, розповів, що після повернення з війни перестаєш орієнтуватися в реальності.

Зауважте Не знаю щодо Харкова й Одеси, але навіть на Донбасі нас можуть залити кров'ю, – Дмитро Коцюбайло

Герой пригадав, як якось провів на фронті 10 місяців поспіль. За цей час він настільки заглибився у те, що там відбувалося, що навіть забув, як там усе функціонує у тилу. Тим більше життя дуже швидко змінюється.

Коли після десяти місяців виїхав з фронту, не розумів навіть, як на заправці кави купити. Абсолютна дезорієнтація,

– розповів Коцюбайло.

Він наголосив, що варто їздити додому. Й захисники їздять, водночас більшість із них завжди повертається.

Коцюбайло про вакцинацію

Герой зауважив, що вакцинувався відразу, як тільки отримав таку можливість.

Коцюбайло наголосив: вакцинація є результатом прогресу, і дуже незрозуміло, чому дехто добровільно обирає хворіти.

За словами героя, у захисників імунітет – не дуже добрий. Люди постійно мерзнуть.

Коцюбайло зауважив, що не розуміє, як людина вижила під обстрілами, вісім років війни пережила вже і все це для того, щоб потім піти з життя від "корони".

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