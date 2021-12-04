Командир 1-ї штурмової роти "Правого сектора" Дмитро Коцюбайло (позивний – Да Вінчі), який днями отримав звання Героя України, розповів, що вакцинація є результатом прогресу. Тоді викликає здивування, як хтось добровільно обирає хворіти.

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Коцюбайло заявив, що бачить відмінності навіть по побратимах. Вакциновані не хворіють, а ті, хто відмовилися від щеплення, злягли. Це спричиняє багато проблем. Доводиться везти заражених до лікарні або ізолювати їх.

Також людина на тижні "випадає з бойових дій".

За словами Коцюбайла, імунітет у воїнів й без того не дуже добрий. Усі постійно мерзнуть, а тут ще й коронавірус.

Не розумію цього – людина вижила під обстрілами, вісім років війни пережила вже і все це для того, щоб потім вмерти від "корони". Це тупо, як на мене,

– заявив Коцюбайло.

Вакцинація в Україні: останні новини

В Україні вакцинальна кампанія від COVID-19 стартувала 24 лютого 2021 року. З того часу у країні зробили понад 25 мільйонів щеплень.

Українці вакцинувалися такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 4 497 856;

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712;

AstraZeneca – 1 599 790;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;

Moderna – 1 352 402.

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