Командир 1-й штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло (позывной – Да Винчи), который на днях получил звание Героя Украины, рассказал, что вакцинация является результатом прогресса. Тогда вызывает удивление, как кто-то добровольно выбирает болеть.
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Коцюбайло заявил, что видит различия даже по собратьям. Вакцинированные не болеют, а те, кто отказались от прививки, слегли. Это вызывает много проблем. Приходится везти зараженных в больницу или изолировать их.
Также человек "выпадает из боевых действий на недели".
По словам Коцюбайла, иммунитет у воинов и без того не очень хороший. Все постоянно мерзнут, а тут еще и коронавирус.
Не понимаю этого – человек выжил под обстрелами, восемь лет войны пережил уже и все это для того, чтобы потом умереть от "короны". Это тупо, как по мне,
– заявил Коцюбайло.
Вакцинация в Украине: последние новости
В Украине вакцинальная кампания от COVID-19 стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране сделали более 25 миллионов прививок.
Украинцы вакцинировались такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Coronavac – 4 497 856;
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712;
- AstraZeneca – 1 599 790;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;
- Moderna – 1 352 402.
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