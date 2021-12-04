Максим Щербина рассказал, что кадр с Залиско стал вирусным в антивакцинаторских вайбер-чатах. Там распространяют фейк, что вроде бы блогеру стало плохо после вакцинации.

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Одно из фото, на которых Залеско лежит под капельницей, стало вирусным в антивакцинаторских вайбер-чатах, как доказательство того, что вакцина свалила с ног известного волонтера и благотворителя,

– заметил Щербина.

Он добавил, что именно так это и работает: "немножко правды, немного блогеров, мешок г**на и готово".

Вакцинация "свалила" Залиско / Скриншот Максима Щербины

Госпитализация Залиско

По словам блогера Лесика, Залиско госпитализировали 3 декабря.

Лесик также поделился фотографиями, как блогеру оказывают первую помощь, пока тот лежит на диване. Впоследствии Лесик обнародовал видео из скорой.

Блогер подчеркнул, что причиной госпитализации стала потеря сознания и скачки давления.

За несколько часов до этого Залиско опубликовал два видеоролика, в которых комментирует ситуацию вокруг смерти Романа Славитича – директора Дома ученых во Львове.

Заметьте! На свой День рождения Залиско организовал скандальный БДСМ-праздник в Доме ученых во Львове. Блогерское гулянье состоялось в День памяти жертв Голодомора.

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Сообщение Щербины:

Слышали историю о том, как вчера инста-блогера Александра Залиско госпитализировали с нервным срывом, потому что он не выдержал волны хейта от подписчиков из-за своего участия в блогерской вечеринке "Голодная туса"? Той самой, которая произошла в День памяти жертв Голодомора.

Так вот, это будет не история о том, как кринжево и пафосно выглядело все это со стороны. Дело в том, что друг Александра выкладывал видео и фото по этой спасательной операции. И вот теперь одна из фотографий, на которых Залиско лежит под капельницей, стала вирусной в антивакцинаторских вайбер-чатах, как доказательство того, что вакцина свалила с ног известного волонтера и благотворителя.

Так это и работает. Немножко правды, немного блогеров, мешок г**на и готово.