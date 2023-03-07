Побратими розповіли, що "Да Вінчі" загинув зі зброєю у руках. Він першим йшов у бій.

Зверніть увагу У бою загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло

Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув командир "Вовків Да Вінчі". Загинув зі зброєю в руках, загинув, першим ідучи в бій. Жив і загинув як Герой,

– мовиться у повідомленні.

Коцюбайло був командиром, побратимом, лідером. Підрозділ назвали "Вовки Да Вінчі", бо побратими завжди йшли у бій за ним.

"Да Вінчі" усе своє свідоме життя присвятив боротьбі за Україну. На фронт герой пішов, коли йому заледве виповнилося 18 років. Бойова родина "Да Вінчі" зазнала непоправної втрати. Вся Україна втратила легендарного командира.

Як українці згадують "Да Вінчі"

Українці щемливо згадують загиблого Героя України. Зокрема, Святослав Вакарчук пригадав, як вони познайомилися у 2020 році. Музикант додав, що приїжджав до нього, його побратимів та посестер не раз. "Да Вінчі" завжди був готовим до будь-яких випробувань. Він надихав.

Олег Сенцов наголосив, що за кожного героя, якого вбили російські загарбники, помстяться.