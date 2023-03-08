"Вовки Да Вінчі" опублікували світлини, як артилерійським вогнем "перегризають горлянки" ворогу на підступах до Бахмута за свого вожака. Наші воїни наголошують, що ніхто не втече від праведної мсти.
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"Вовки Да Вінчі" вогнем "перегризають горлянки" ворогу
"За Комбата, за націю, за перемогу!", – йдеться у повідомленні 67 омбр ДУК.
Також "Вовки Да Вінчі" підписали боєприпаси, якими вдарили по окупантах словами "Слава Україні!" Цей підпис має подвійний символізм, оскільки саме "Слава Україні" були останніми словами українського полоненого, якого розстріляли російські військові.
"Вовки Да Вінчі" артилерійським вогнем накривають ворога під Бахмутом / Фото 67 омбр ДУК
На фронті загинув Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі": що відомо
- Про смерть героя у вівторок, 7 березня, повідомив президент Володимир Зеленський. "Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом.
- Зеленський наголосив, що Коцюбайло – один з наймолодших Героїв України. Воїн став першим добровольцем, який отримав звання Героя України.
- Коцюбайло почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році. Тоді йому було лише 18 років. Герой кинув навчання та з Майдану пішов на фронт.
- Побратими розповіли, що "Да Вінчі" загинув зі зброєю у руках. Він першим йшов у бій. Також про обставини загибелі розповів військовий фотограф Костянтин Ліберов.
- За його словами, за два дні до трагедії він в'їхав на танку у ворожу посадку і повів своїх побратимів на штурм. Наступного дня, як пригадує фотограф, "Да Вінчі" сам гасив танк, який загорівся, маючи тільки одну баклажку води. Воїн загинув після серії вибухів.