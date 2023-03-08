"Волки Да Винчи" опубликовали фотографии, как артиллерийским огнем "перегрызают глотки" врагу на подступах к Бахмуту за своего вожака. Наши воины подчеркивают, что никто не уйдет от праведной мести.
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"Волки Да Винчи" огнем "перегрызают глотки" врагу
"За Комбата, за нацию, за победу!" – говорится в сообщении 67 омбр ГУК.
Также "Волки Да Винчи" подписали боеприпасы, которыми ударили по оккупантам словами "Слава Украине!" Эта подпись имеет двойной символизм, поскольку именно "Слава Украине" были последними словами украинского пленника, которого расстреляли российские военные.
"Волки Да Винчи" артиллерийским огнем накрывают врага под Бахмутом / Фото 67 омбр
На фронте погиб Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи": что известно
- О смерти героя во вторник, 7 марта, сообщил президент Владимир Зеленский. "Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом.
- Зеленский подчеркнул, что Коцюбайло – один из самых молодых Героев Украины. Воин стал первым добровольцем, получившим звание Героя Украины.
- Коцюбайло начал защищать Украину от российских окупантов еще в 2014 году. Тогда ему было всего 18 лет. Герой бросил учебу и с Майдана ушел на фронт.
- Собратья рассказали, что "Да Винчи" погиб с оружием в руках. Он первым шел в бой. Также об обстоятельствах гибели рассказал военный фотограф Константин Либеров.
- По его словам, за два дня до трагедии он въехал на танке во вражескую посадку и повел своих собратьев на штурм. На следующий день, как вспоминает фотограф, "Да Винчи" сам гасил загоревшийся танк, имея только одну баклажку воды. Воин погиб после серии взрывов.