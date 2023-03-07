С 2014 года Дмитрий Коцюбайло стоял на защите нашей страны от российских захватчиков. Биографию легендарного воина читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание В бою погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло

Любил спорт и искусство: жизнь Дмитрия Коцюбайло до войны

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское Галицкого района Ивано-Франковской области в многодетной семье – их было 5. После обучения в общеобразовательной школе поступил в художественный лицей. В юные годы Дмитрий увлекался и искусством, и археологией, и спортом.

Как и все подростки у Дмитрия были планы и мечты, но тут начался Майдан. 18-летний будущий Герой отправился в Киев. Сначала он хотел просто посмотреть на Майдан, мол, что там и как, но потом почувствовал, что там его место. После двух недель там вернулся домой, чтобы сдать экзамены, а затем снова на Майдан в Киев.

В более поздних интервью Дмитрий Коцюбайло вспоминал эпизод, заставлявший его улыбаться. В 16 лет во время прохождения военно-врачебной комиссии он попросил маму сделать хоть что-то для того, чтобы его не забрали в армию, потому что ни один из его товарищей тогда не планировал проходить срочную службу.

Вместо учебы – фронт

После революции Достоинства Россия оккупировала Крым и начала вторжение на Донбасс. Дмитрий решил бросить учебу и пойти защищать Украину. Вместе с другими добровольцами его сначала отправили в учебный центр "Десна", а оттуда – в Донецкую область. 18-летнего Дмитрия назначили старшим отделения, и сначала он руководил действиями 10 сослуживцев, многие из которых были старше его.

В ожесточенных боях тогда он получил ранение – ему в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком была перебита ключица, где медикам пришлось устанавливать скрепляющую пластину, повреждены ребра. Но после лечения он вернулся в строй.

В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК. Воевал в битвах за Карловку, Пески и Савур-Могилу.

В августе 2018 года в районе Покровска Донецкой области на жизнь Дмитрия неизвестные совершили покушение, расстреляв его автомобиль. Тогда воин не пострадал.

Но вместить все боевые заслуги Дмитрия, который на фронте получил позывной "Да Винчи" в один материал слишком сложно. Его рвение, ум, храбрость и борьба за идею вызывали восхищение у многих, в том числе и у побратимов.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло / Фото из соцсетей воина

Первый Герой Украины среди добровольцев

1 декабря 2021 года в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский вручил Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу орден "Золотая Звезда" – высшую государственную награду, которую получают Герои Украины. Дмитрий стал первым добровольцем, который при жизни получил высшую государственную награду.

Сам Дмитрий считал это решение президента историческим и наградой для всех воюющих с 2014 года в составе добровольческих формирований.

И это не так просто, это историческое решение, это государство признало тех, кем оно, фактически, не управляет, достойными государственных наград. Честно, до сих пор мне еще не верится, что это произошло,

– объяснял после награждения "Да Винчи".



Герой Украины Дмитрий Коцюбайло получил орден "Золотая Звезда" / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Личная жизнь воина и каковы были его планы на время после завершения войны

После трех лет войны Дмитрий познакомился с волонтером медицинского батальона "Госпитальеры" Алиной Михайловой. Девушка тогда предлагала "Да Винчи" помощь с лекарством для его роты. Слово за слово они стали общаться, между ними возникли чувства и они стали неразлучными.



Дмитрий и Алина вместе на Донбассе / Фото из соцсетей

Алина также была на Майдане во время Революции Достоинства. Сначала волонтер помогала раздавать митингующим чай и бутерброды, а когда начались массовые расстрелы – спасала раненых. После этих событий окончила курсы тактической медицины и отправилась на Восток.

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения, давая интервью, Дмитрий убеждал, что в любом случае его будущее будет связано с военным делом, учитывая, что войне не было видно конца. Планов вернуться к тем увлечениям, которые импонировали ему в юношеские годы, у Дмитрия уже не было.

Однако спустя более чем год полномасштабной войны в бою оборвалась жизнь Дмитрия Коцюбайла. Его побратимы из подразделения "Волки Да Винчи", которое как раз называлось так же потому, что им командовал Дмитрий, говорят, что командир погиб так, как и жил – как Герой.

Редакция 24 Канала приносит свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям Героя. Это огромная потеря для всей нашей страны. Вечная память и вечная слава Герою Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло!