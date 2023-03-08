Герой підкреслював, що треба робити все, щоб знищити ворога. Однак, на жаль, Перемоги не застав, віддавши заради неї життя.

Варте уваги З 18 років на війні, перший Герой України з добровольців: біографія легендарного "Да Вінчі"

Окупантів необхідно зупинити

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло наголошував, що якщо не зупинити окупантів, то колись воюватимуть наші діти.

Треба закінчувати це питання. Тому що дотягнемо до того, що будуть воювати наші діти. Вони вже напали. Все,

– наголошував Герой України.

Щоб уникнути цього, для Перемоги потрібно докладати усіх зусиль, працювати на зміцнення нашої армії, робити її найбоєздатнішою. Зокрема, робити все для того, аби:

закордонні партнери давали ще більше зброї,

налагодити підприємства з виготовлення своїх боєприпасів,

робити громадську оборону,

готувати людей,

готувати бійців,

робити професійну армію.

Україна неодмінно переможе

"Да Вінчі" підкреслював, що ворожа армія уже не справляється у затіяній нею ж війні. Натомість попри втрати і важку роботу Україна стоїть. Через це, зокрема, окупанти раніше відійшли з тимчасово окупованих територій та не мають успіху у Донецькій та Луганській областях.

Ця віна закінчиться тільки Перемогою і однозначно з поверненням Криму,

– підкреслив Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло.

У мережі згадали сильні слова Героя про війну та Перемогу: відео

Зверніть увагу! Прощання з Героєм України "Да Вінчі" відбудеться у четвер, 9 березня. Віддати шану захиснику можна буде у селі Бовшів у Будинку культури, а після в Церкві. Поховання загиблого бійця відбудеться 10 березня у Києві.

Що відомо про Героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: коротко