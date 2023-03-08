Герой подчеркивал, что нужно делать все, чтобы уничтожить врага. Однако, к сожалению, Победы не застал, отдав ради нее жизнь.

Достойно внимания С 18 лет на войне, первый Герой Украины из добровольцев: биография легендарного "Да Винчи"

Оккупантов необходимо остановить

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло отмечал, что если не остановить оккупантов, то когда-нибудь будут воевать наши дети.

Надо заканчивать этот вопрос. Потому что дотянем до того, что будут воевать наши дети. Они уже напали. Все,

– отмечал Герой Украины.

Чтобы избежать этого, для Победы нужно прилагать все усилия, работать на укрепление нашей армии, делать ее самой боеспособной. В частности, делать все для того, чтобы:

зарубежные партнеры давали еще больше оружия,

наладить предприятия по изготовлению своих боеприпасов,

делать общественную оборону,

готовить людей,

готовить бойцов,

делать профессиональную армию.

Украина непременно победит

"Да Винчи" подчеркивал, что вражеская армия уже не справляется с затеянной ею же войной. Взамен несмотря на потери и тяжелую работу Украина стоит. Поэтому, в частности, оккупанты ранее отошли с временно оккупированных территорий и не имеют успеха в Донецкой и Луганской областях.

Эта вина закончится только Победой и однозначно с возвращением Крыма,

– подчеркнул Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло.

В сети вспомнили сильные слова Героя о войне и Победе: видео

Обратите внимание! Прощание с Героем Украины "Да Винчи" состоится в четверг, 9 марта. Почтить защитника можно будет в селе Бовшев в Доме культуры, а после в Церкви. Похороны погибшего бойца пройдут 10 марта в Киеве.

Что известно о Герое Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайле: коротко