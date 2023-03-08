В Криворожской районной государственной администрации отметили, что он погиб, проявив стойкость и мужество. Герой родом из поселка Широкое Днепропетровской области.

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Что известно о гибели Героя

Ярослав Новиков родился 30 апреля 1988 года. То есть в этом году украинскому защитнику должно было исполниться 35 лет.

Ярослав, как настоящий муж и мужественный воин, с честью исполнял свой гражданский долг, вместе с собратьями продолжая гнать врага из Украины. Весь Криворожский район разделяет горе родных и близких,

– рассказали в администрации.

Там добавили, что Новиков был мужественным воином и до последнего вздоха делал все возможное, что изгнать русских оккупантов из родной земли. Начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко выразил искренние соболезнования близким и родным павшего защитника.

"Это несправедливая и непоправимая потеря для родительских сердец, для каждого, кто знал и уважал молодого Героя, разделяя горе нашего сообщества. Эта жестокая война лишила юношу возможности воплотить свои мечты, пройти долгим жизненным путем, исполненным радости и успехов, возможности увидеть Украину свободной, лишила жизни… Но Герои не умирают", – сказал Ситниченко.



В боях за Украину погиб 34-летний Ярослав Новиков / Фото администрации

Он отметил, что его подвиг навсегда вписан в историю нашей Победы.

Пусть светлая память о павшего Героя навсегда останется в наших сердцах,

– заявил Ситниченко.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, близким и собратьям Ярослава Новикова. Вечная память Герою!

Под Бахмутом погиб легендарный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло

В боях под Бахмутом погиб легендарный украинский военный Дмитрий Коцюбайло. 27-летний командир был первым добровольцем, который при жизни получил орден "Золотая Звезда" – высшую государственную награду, которую получают Герои Украины.

О смерти Героя сообщил Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в боях под Бахмутом.

Впоследствии собратья рассказали, что были обстрелы, много взрывов. После этого стали искать медика.

Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! Медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым бесшабашным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным,

– написал военный фотограф Константин Либеров.

Прощание с Героем состоится 9 марта в родном для воина селе Бовшев в Доме культуры, а после – в Церкви. Похоронят погибшего бойца 10 марта в Киеве.