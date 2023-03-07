Об обстоятельствах гибели рассказали военный фотограф Константин Либеров. Герой погиб на его глазах.

Обратите внимание Храбрый воин, которого боялись враги: украинцы отреагировали на гибель Героя Украины "Да Винчи"

Как погиб "Да Винчи"

Константин Либеров рассказал эпизоды последних дней жизни Дмитрия Коцюбайло. За 2 дня до трагедии он въехал на танке во вражескую посадку и повел своих собратьев на штурм. Те не долго задумывались, ведь полностью доверяли своему командиру.

На следующий день, как вспоминает фотограф, "Да Винчи" сам гасил загоревшийся танк, имея только одну баклажку воды. И это при том, что танк был с боекомплектом.

Однако 7 марта стало трагическим днем этой истории.

Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым бесшабашным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным,

– написал Либеров.

Погиб Дмитрий Коцюбайло: главное

7 марта в боях под Бахмутом погиб Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло – воин, в 2014 году ушедший добровольцем защищать Украину. Тогда ему было 18 лет. Во время боев получил ранение и после лечения вернулся на военную службу. Впоследствии защитник стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора".

В декабре 2021 года Да Винчи стал первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины и орден Золотая Звезда. Также он был одним из самых молодых командиров, которого наградили – ему было 26 лет.

Дмитрий Коцюбайло считал, что в тот день, когда президент вручил ему награду, государство признало и наградило всех взявших в руки оружие добровольцев и с 2014 года защищали Украину.

После начала полномасштабного вторжения он воевал на Киевщине и Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.