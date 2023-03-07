О смерти бойца 67-й отдельной механизированной бригады сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Герою было 27 лет, сообщает 24 Канал.

К теме В бою погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло

Слова скорби выразили множество украинцев

Печальная весть в очередной раз болью отозвалась в сердцах украинского народа. Поэтому в сети защитника с теплом вспомнили и выразили соболезнования родным и близким Героя. Среди них побратимы мужчины, деятели культуры, активисты и известные политики.

Так, Сергей Стерненко вспомнил воина как храброго и крутого командира, настоящего патриота своей страны "что с самого начала войны защищал нас с вами".

Это огромная потеря для всех нас, для нашей страны и сил обороны. Вечная слава и честь великому Человеку. Герои не умирают,

– подчеркнул он.

Денис Казанский подчеркнул, что хуже всего, что Украина теряет лучших. Со стороны России воюют и гибнут отбросы.



Денис Казанский о гибели Героя Украины / Скриншот

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул же вспомнил Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло как своего друга. А также подчеркнул, что когда была реальная угроза захвата города, Герой воевал под Кривым Рогом.

Это было именно тогда, когда нужно было остановить орду, у которой было боевое задание на штурм нашего города. Тогда арта сыграла ключевую роль. А он был артиллерийским снайпером, художником. Работал с Д-20 152-м калибром,

– написал Александр Вилкул.

Украинцы выразили скорбь печальной вести о гибели Героя / Скриншоты

Основатель движения "UAnimals" Александр Тодорчук также осветил и человечность павшего Героя Украины. Он вспомнил о событиях первых дней полномасштабной войны и истории с участием 1 штурмовой роты ДУК "Правый сектор" и их командира Дмитрия Коцюбайло.

В первый день полномасштабного вторжения я получил сообщение от украинских военных с Востока: "В нашей части живет волк. Мы готовимся к тяжелым боям и боимся, что не сможем о нем позаботиться". Я перечитывал эти сообщения сотни раз и не мог понять, как готовясь к самому тяжелому дню люди в первую очередь подумали о спасении того, кто себя не защитит,

– написал он.

Отметим, что Героя вспомнили не только деятели Украины. Так, французский военный репортер Кирилл Амурский (Cyrille Amoursky), знакомый с "Да Винчи", поблагодарил защитника за все, что он сделал для государства. А также подчеркнул, что Украина этого не забудет.

Героя вспоминают побратимы

1-я отдельная штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" сообщила, что Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло жил и погиб как Герой. Он всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе, в 18 ушел на фронт и погиб с оружием в руках, первым идя в бой.

Наше подразделение называется "Волки Да Винчи" именно потому, что мы всегда следовали за ним в бой. Он был для нас лучшим командиром, побратимом, лидером и образцовым националистом. О его боевом пути красноречиво говорит факт, что "Да Винчи" стал первым добровольцем и самым молодым командиром, прижизненно получившим звание "Героя Украины". За Украину в 27 лет он отдал свою жизнь,

– написали в Добровольческом корпусе.



Батальон имени генерала Кульчицкого выразил соболезнования / Скриншот

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что, несмотря на молодой возраст Героя, "за ним следовали люди, его уважали побратимы и боялись враги". Так что "Да Винчи" навсегда войдет в пантеон борцов за свободную и независимую Украину, как верный сын украинского народа.

Спи спокойно, легенда! Побратимы и посестры отомстят,

– подчеркнули в Украинском ветеранском фонде.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким погибшего Героя. Вечная память.

Что известно о павшем Герое: коротко