О смерти бойца 67-й отдельной механизированной бригады сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Герою было 27 лет, сообщает 24 Канал.
К теме В бою погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло
Слова скорби выразили множество украинцев
Печальная весть в очередной раз болью отозвалась в сердцах украинского народа. Поэтому в сети защитника с теплом вспомнили и выразили соболезнования родным и близким Героя. Среди них побратимы мужчины, деятели культуры, активисты и известные политики.
Так, Сергей Стерненко вспомнил воина как храброго и крутого командира, настоящего патриота своей страны "что с самого начала войны защищал нас с вами".
Это огромная потеря для всех нас, для нашей страны и сил обороны. Вечная слава и честь великому Человеку. Герои не умирают,
– подчеркнул он.
Денис Казанский подчеркнул, что хуже всего, что Украина теряет лучших. Со стороны России воюют и гибнут отбросы.
Денис Казанский о гибели Героя Украины / Скриншот
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул же вспомнил Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло как своего друга. А также подчеркнул, что когда была реальная угроза захвата города, Герой воевал под Кривым Рогом.
Это было именно тогда, когда нужно было остановить орду, у которой было боевое задание на штурм нашего города. Тогда арта сыграла ключевую роль. А он был артиллерийским снайпером, художником. Работал с Д-20 152-м калибром,
– написал Александр Вилкул.
Украинцы выразили скорбь печальной вести о гибели Героя / Скриншоты
Основатель движения "UAnimals" Александр Тодорчук также осветил и человечность павшего Героя Украины. Он вспомнил о событиях первых дней полномасштабной войны и истории с участием 1 штурмовой роты ДУК "Правый сектор" и их командира Дмитрия Коцюбайло.
В первый день полномасштабного вторжения я получил сообщение от украинских военных с Востока: "В нашей части живет волк. Мы готовимся к тяжелым боям и боимся, что не сможем о нем позаботиться". Я перечитывал эти сообщения сотни раз и не мог понять, как готовясь к самому тяжелому дню люди в первую очередь подумали о спасении того, кто себя не защитит,
– написал он.
Отметим, что Героя вспомнили не только деятели Украины. Так, французский военный репортер Кирилл Амурский (Cyrille Amoursky), знакомый с "Да Винчи", поблагодарил защитника за все, что он сделал для государства. А также подчеркнул, что Украина этого не забудет.
Героя вспоминают побратимы
1-я отдельная штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" сообщила, что Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло жил и погиб как Герой. Он всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе, в 18 ушел на фронт и погиб с оружием в руках, первым идя в бой.
Наше подразделение называется "Волки Да Винчи" именно потому, что мы всегда следовали за ним в бой. Он был для нас лучшим командиром, побратимом, лидером и образцовым националистом. О его боевом пути красноречиво говорит факт, что "Да Винчи" стал первым добровольцем и самым молодым командиром, прижизненно получившим звание "Героя Украины". За Украину в 27 лет он отдал свою жизнь,
– написали в Добровольческом корпусе.
Батальон имени генерала Кульчицкого выразил соболезнования / Скриншот
В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что, несмотря на молодой возраст Героя, "за ним следовали люди, его уважали побратимы и боялись враги". Так что "Да Винчи" навсегда войдет в пантеон борцов за свободную и независимую Украину, как верный сын украинского народа.
Спи спокойно, легенда! Побратимы и посестры отомстят,
– подчеркнули в Украинском ветеранском фонде.
Что известно о павшем Герое: коротко
- Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло начал защищать Украину от российских оккупантов еще в 2014 году, когда ему было всего 18 лет. Ради этого он бросил учебу и с Майдана ушел на фронт, где провел годы.
- "Да Винчи" оборонял Украину в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
- В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. Однако после трех месяцев реабилитации Коцюбайло вернулся на фронт.
- Впоследствии защитник стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора", а в 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины.
- Следует заметить, что после получения звания Героя Украины Коцюбайло написал в фейсбуке, что в этот день наградили всех добровольцев. Каждого, кто в 2014 году начал защищать Украину.
- После начала полномасштабного вторжения он воевал на Киевщине и в Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.