Про смерть бійця 67-ї окремої механізованої бригади повідомив Президент України Володимир Зеленський. Героєві було 27 років, повідомляє 24 Канал.

До теми У бою загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло

Слова скорботи висловили безліч українців

Сумна звістка вчергове болем відгукнулася у серцях українського народу. Тож у мережі захисника з теплом згадали та висловили слова співчуття рідним і близьким Героя. Серед них побратими чоловіка, діячі культури, активісти та відомі політики.

Так, Сергій Стерненко згадав воїна як хороброго та крутого командира, справжнього патріота своєї країни "що від самого початку війни боронив нас з вами".

Це величезна втрата для нас усіх, для нашої країни та сил оборони. Вічна слава та честь великій Людині. Герої не вмирають,

– підкреслив він.

Денис Казанський же наголосив, що найгірше, що Україна втрачає найкращих. Натомість з боку Росії воюють та гинуть покидьки.



Денис Казанський про загибель Героя України / Скриншот

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул же згадав Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла як свого друга. А також підкреслив, що коли була реальна загроза захоплення міста, Герой воював під Кривим Рогом.

Це було саме тоді, коли треба було зупинити орду, яка мала бойове завдання на штурм нашого міста. Тоді арта відіграла ключову роль. А він був артилерійським снайпером, художником. Працював із Д-20 152-м калібром,

– написав Олександр Вілкул.

Українці висловили скорботу сумній звістці про загибель Героя / Скриншоти

Засновник руху "UAnimals" Олександр Тодорчук також освітив й людяність полеглого Героя України. Він згадав події перших днів повномасштабної війни та історію з участю 1 штурмової роти ДУК "Правий сектор" і їх командира Дмитра Коцюбайла.

У перший день повномасштабного вторгнення я отримав повідомлення від українських військових зі Сходу: "В нашій частині живе вовк. Ми готуємось до важких боїв і боїмось, що не зможемо про нього попіклуватися". Я перечитував ті повідомлення сотні разів і не міг осягнути, як готуючись до найважчого дня люди в першу чергу подумали про порятунок того, хто себе не захистить,

– написав він.

Зазначимо, що згадали Героя не лише діячі України. Так, французький військовий репортер Кирило Амурський (Cyrille Amoursky), знайомий з "Да Вінчі", подякував захиснику за все, що він зробив для держави. А також підкреслив, що Україна цього не забуде.

Героя згадують побратими

1-ша окрема штурмова рота Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" повідомила, що Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло жив і загинув як Герой. Він усе своє свідоме життя присвятив боротьбі, у 18 пішов на фронт та загинув зі зброєю в руках, першим ідучи в бій.

Наш підрозділ зветься "Вовки Да Вінчі" саме тому, що ми завжди йшли за ним у бій. Він був для нас найкращим командиром, побратимом, лідером і взірцевим націоналістом. Про його бойовий шлях промовисто говорить факт, що "Да Вінчі" став першим добровольцем і наймолодшим командиром, котрий прижиттєво отримав звання "Героя України". За Україну в 27 років він віддав своє життя,

– написали в Добровольчому корпусі.



Батальйон імені генерала Кульчицького висловив співчуття / Скриншот

У Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що попри молодий вік Героя "за ним йшли люди, його поважали побратими та боялись вороги". Тож "Да Вінчі" назавжди увійде до пантеону борців за вільну та незалежну Україну, як вірний син українського народу.

Спи спокійно, легендо! Побратими і посестри помстяться,

– підкреслили в Українському ветеранському фонді.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.

Що відомо про полеглого Героя: коротко