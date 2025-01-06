Що зміниться у Німеччині
Українські біженці в Німеччині отримують допомогу за програмою Bürgergeld, повідомляє 24 Канал.
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Однак із 2025 року фінансова підтримка зменшуватиметься у випадках, якщо біженці відмовлятимуться від:
- працевлаштування,
- участі в інтеграційних курсах,
- відвідування семінарів.
Розмір скорочення виплат:
- Перше порушення – мінус 10%,
- Друге – 20%,
- Третє – 30%.
Нові правила спрямовані на заохочення біженців до активної участі в економічному та соціальному житті країни.
Розмір соціальних виплат у Німеччині для біженців у 2025 році
- 563 євро – для самотніх осіб;
- 506 євро – для пар (на кожного);
- 471 євро – для підлітків віком від 14 до 17 років;
- 357–390 євро – для дітей залежно від віку.
Ці суми є основою фінансової підтримки за програмою Bürgergeld і можуть змінюватися залежно від додаткових умов та рішень щодо участі в інтеграційних програмах.
Зміни для українців в Ірландії
З березня 2025 року Ірландія припиняє надання безкоштовного житла для українських біженців. Також передбачено виселення тих, хто найдовше проживає в муніципальних помешканнях.
Соціальні виплати залишаються без змін:
- 38,80 євро на тиждень для дорослих;
- 29,80 євро на тиждень для дітей.
Ці заходи спрямовані на оптимізацію системи підтримки та підготовку до інтеграції біженців у місцеві громади.
Нові правила для українців в Австрії
Позбавлення базового забезпечення (Grundversorgung):
- Українці, які володіють власними автомобілями, вважатимуться фінансово спроможними й втратять право на базове забезпечення. Це рішення ухвалене для зменшення витрат на підтримку біженців.
Вимоги до автомобілів:
- Біженці, які прибули до Австрії на автомобілях у 2022 році, повинні зареєструвати транспортний засіб та сплатити мита та спеціальний податок.
Підвищення сімейної допомоги:
- Сімейна допомога збільшиться на 4,6% з урахуванням рівня інфляції. Це стане важливою підтримкою для сімей.